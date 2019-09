Beba com moderação: Ambev organiza Dia da Responsa 2019

Os mais de 30 mil funcionários da Cervejaria Ambev, incluindo o CEO, Bernardo Paiva, organizaram uma mobilização para fazer um apelo a seus consumidores: que eles bebam moderadamente. O que pode parecer um contrassenso vindo da principal cervejaria do país, na verdade, faz todo o sentido: seus funcionários são parte da sociedade e uma relação saudável e sustentável com ela só se constrói com moderação.

No Rio Grande do Sul, a mobilização envolveu mais de 1,3 mil pessoas, aconteceu online e também percorreu mais de 1 milhão de pontos de venda em todo o país, marcando a décima edição do Dia de Responsa, data que celebra o compromisso da Cervejaria Ambev com o consumo inteligente de bebidas alcoólicas. Neste ano, além das visitas pelas ruas e bares, a Cervejaria Ambev convocou seus funcionários para atuarem como verdadeiros influenciadores de responsa nas redes sociais, engajando conhecidos, amigos e familiares a pensarem sobre a importância da moderação na hora de beber.

“Queremos que nossos clientes brindem muitos momentos alegres da vida. Por isso, queremos que eles entendam que beber com moderação é a melhor medida para aproveitar o máximo das celebrações e encontros que a vida proporciona”, diz Bernardo Paiva, CEO da Cervejaria Ambev.

De acordo com os idealizadores do projeto, a moderação não é uma fórmula mágica, ela parte de pequenas atitudes que contribuem para um novo comportamento. Conhecer seus limites, por exemplo, é um fator relevante que contribui para cada pessoa saber quando parar. Outras atitudes simples também fazem toda a diferença: é sempre recomendado se alimentar adequadamente antes de sair para aquele brinde ou happy hour, intercalar o consumo de água entre as doses de bebida e não beber rápido, pois a isso tende a dificultar a metabolização do álcool no organismo.

Dia da Responsa

O Dia da Responsa faz parte do Programa Ambev de Consumo Responsável. Lançada em 2003, a plataforma inclui iniciativas que fomentam políticas públicas e oferecem metas efetivas nas áreas de saúde, trânsito e educação. Essas ações contribuem com as metas globais da AB InBev para o consumo inteligente. Anunciados em 2015, os compromissos públicos têm como objetivo promover mudanças nos hábitos dos consumidores e criar uma cultura de moderação em todo o mundo.

