O motorista de 35 anos que conduzia embriagado um carro que caiu em um rio em Rio dos Cedros (SC) no último sábado foi indiciado por homicídio culposo no trânsito, com pena de cinco a oito anos de cadeia. No acidente, morreram a filha de 10 anos e uma cunhada dele. O homem chegou a ser preso mas acabou solto horas depois.

