Naomi tem apenas sete meses, mas já tem um “emprego”. E seu trabalho é sério. O bebê ensina empatia a crianças de nove e dez anos de uma escola no Canadá. O objetivo é elevar a capacidade emocional e social dos alunos. Naomi faz parte de um programa chamado “Roots of Empathy” (“Raízes de Empatia”). Para a fundadora do programa, Mary Gordon, as crianças se tornam cidadãs melhores.

