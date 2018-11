A menina de 1 ano e 9 meses que na quarta-feira foi atacada na cabeça por um macaco bugio, em Araucária, na Região Metropolitana de Curitiba (PR), passou por uma cirurgia plástica para reconstituir parte do couro cabeludo. Conforme os familiares, o símio havia entrado na sala do apartamento pela sacada do prédio, próximo a uma área de mata nativa. O animal ainda não foi capturado.

Deixe seu comentário: