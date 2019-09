Bebê dá entrada em hospital com suspeita de estupro em Minas Gerais

Um bebê de 1 ano e 5 meses deu entrada, na madrugada de terça-feira (17), na Santa Casa de Lagoa Santa, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, com suspeita de ter sido abusada sexualmente. De acordo com a mãe, a criança apresentava vermelhidão e sangramento no órgão genital. Ao avaliar o caso, a pediatra que fez o atendimento constatou o rompimento do hímen da menina. A médica informou ainda que a criança estava inquieta e apresentava lesões na genitália.

Aos oficiais, a mãe relatou que, ao trocar a fralda da filha, notou os ferimentos e a saída de uma secreção. Conforme boletim de ocorrência registrado na PM, a criança passou a última segunda-feira (16) na casa da avó, que é frequentada por parentes e conhecidos.

A mãe e a filha foram encaminhadas ao Hospital Odilon Behrens, em Minas Gerais. Ainda não há informações sobre quem teria cometido o abuso.

