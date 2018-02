Uma recém-nascida foi dada como morta por um médico do Hospital Alpha Med, em Carapicuíba, na Grande São Paulo, na segunda-feira. O bebê, que nasceu prematuro, com 700 gramas, foi socorrido por um motorista de funerária, que o levou para o Instituto de Medicina Legal de Osasco. Ao descobrir que estava viva, ele voltou ao hospital com a criança, que foi internada em estado grave.

Deixe seu comentário: