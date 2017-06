BebÃª de 1 ano morre apÃ³s ser atacado por pit bull no quintal da avÃ³ em SÃ£o Paulo

Um bebê de um ano morreu após ser atacado por um cachorro da raça pit bull no quintal da casa da avó, nesta sexta-feira (23), em Fartura (SP).

De acordo com a Polícia Civil, a avó contou que o neto estava na casa enquanto os pais estavam no trabalho. Porém, ao recolher roupa no quintal, acabou deixando a porta da sala aberta. A criança foi até onde o cachorro estava e foi atacada.