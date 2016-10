Bebê de 1 ano teve os pés queimados dentro da creche

Um menino de 1 ano e 4 meses teve os pés queimados durante uma festa de Dia das Crianças em um Centro de Educação Infantil, em Mato Grosso do Sul. As bolhas tomaram quase toda a sola dos pés do menino e provavelmente foram causadas pelo contato com a calçada quente.

A Secretaria de Educação do município afirmou que os brinquedos, como pula-pula e piscina de bolinhas, foram montados na parte coberta e que todas as crianças estavam descalças. “Abrimos um processo administrativo para verificar os fatos se houve ou não negligência por parte dos funcionários.” A direção da unidade deu apoio à família, levou a criança ao hospital e comprou todos os medicamentos. (AG)

