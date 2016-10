Bebê de 10 meses é resgatado de carro pela polícia após a mãe sofrer uma overdose de drogas

Uma jovem de 25 anos foi encontrada pela polícia “apagada” dentro de um carro após ter sofrido uma overdose de heroína. O filho dela, um bebê de apenas 10 meses, que estava no banco traseiro do veículo, chorando, foi resgatado. Ela foi presa. A polícia divulgou imagens da jovem como um alerta sobre o uso de substâncias ilícitas.

Em uma das fotografias, Erika Hurt, aparece desmaiada no banco do motorista, com um dos braços estendido, ainda segurando uma seringa. Os policiais usaram um medicamento para reanimá-la. Em seguida, ela foi levada para um hospital. Após o atendimento, Erika foi encaminhada a uma penitenciária, acusada de negligência e porte de equipamentos para uso de drogas.

A polícia não informou se o filho de Erika foi devolvido à família ou se está sob tutela do governo. O caso aconteceu em Indianápolis, nos Estados Unidos.

