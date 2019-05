Bebê de 11 meses é a terceira vítima da gripe A no estado

A Secretaria Estadual da Saúde (SES) confirmou, nesta segunda-feira (20), mais uma vítima da gripe A no Rio Grande do Sul. Desta vez, trata-se de uma bebê de 11 meses que morava em Sapiranga, na região metropolitana de Porto Alegre. Mesmo fazendo parte do grupo de risco estabelecido pelo Ministério da Saúde, a menina não estava vacinada.

De acordo com a SES, a criança foi vítima do vírus H3N2. Os sintomas iniciaram na última segunda-feira (13). A menina chegou a ser internada, mas não resistiu e acabou falecendo na quarta-feira (15). Essa é a terceira morte por gripe registrada em 2019 no estado. Os outros casos envolveram dois idosos de São Gabriel e Barra do Ribeiro. Eles também pertenciam ao grupo de risco e foram infectados pelos vírus H1N1 e H3N2.

A campanha de vacinação contra a gripe vai até o dia 31 de maio. Podem se vacinar gratuitamente, crianças maiores de seis meses e menores de seis anos, gestantes, mulheres que deram a luz em até 45 dias e idosos. Além disso, também fazem parte do grupo prioritário, trabalhadores da saúde, indígenas, professores, pessoas privadas de liberdade, funcionários do sistema prisional, doentes crônicos, policiais e militares.

