Bebê de 18 meses morre após cair de um cruzeiro em Porto Rico

Uma bebê americana de 18 meses morreu após cair da altura de 11 andares da janela do navio Freedom of the Seas, em Porto Rico, no último domingo (7).

Autoridades porto-riquenhas deram relatos variados sobre o que levou à súbita queda da criança, identificada como Chloe Wiegand. Em sua declaração inicial, as autoridades disseram que a criança escorregou dos braços de seu avô, Salvatore Anello, que teria sentado a menina na beirada da janela.

Já o advogado da família, Michael Winklemanm, afirmou em comunicado, que “o acidente não ocorreu como inicialmente mostrado na mídia”.”O avô não derrubou a criança, ela caiu por causa de um vidro aberto que deveria estar fechado de forma segura”, disse.

“Chloe queria bater na janela como ela sempre fazia. O avô acreditou que havia vidro ali, como existia em todas as outras janelas, mas não havia, e ela se foi em um instante”, contou o advogado.

A família da menina, que mora no estado de Indiana, nos EUA, permaneceu em Porto Rico na terça, aguardando a liberação do corpo. Muito abalados, eles não quiseram falar com a imprensa.

“A família precisa de respostas sobre porque havia uma janela aberta em uma parede cheia de janelas travadas em uma área de recreação infantil. Por que você tinha um perigo desses sem nenhum aviso, alerta ou sinalização?”, questionou o advogado.

A investigação que busca esclarecer a morte da menina está sendo conduzida pela Polícia de Porto Rico e pela Procuradoria Geral de San Juan.

