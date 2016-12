Bebê de 3 meses é internado com agulhas no corpo após suposto ritual

Um bebê de três meses foi internado na Unidade de Terapia Intensiva Neonatal da Santa Casa de Rondonópolis (MT), com suspeita de maus-tratos. De acordo com a Polícia Civil, a menina teve agulhas colocadas no corpo depois de um suposto ritual religioso. O pai da criança e uma mulher, que teria colocado as agulhas, foram presos. A mãe do bebê, de 17 anos, foi detida e entregue ao Conselho Tutelar.

A menina foi atendida e, após passar por um exame de raio-X, os médicos confirmaram que ela está com três agulhas no corpo: duas na cabeça e um no tórax. Conforme a polícia, o bebê está com inchaço pelo corpo. A informação preliminar é de que uma das agulhas teria atingido a massa encefálica da cabeça do bebê. “Para nós, introduzir uma agulha no cérebro de uma criança se trata de uma tentativa de homicídio”, finalizou o delegado que investiga do caso.

O pai e a mulher devem responder por tentativa de homicídio e corrupção de menores, já que a mãe do bebê é adolescente. A Polícia Civil aguarda um laudo médico para saber ao certo as lesões sofridas pela menina. A criança deve passar por uma avaliação e possível procedimento cirúrgico para retirar as agulhas do corpo. (AG)

Comentários