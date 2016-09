Bebê de nove meses morre afogado durante o banho

Uma criança de 9 meses morreu afogada enquanto tomava banho, na casa onde morava, no bairro de Prazeres, em Jaboatão dos Guararapes, em Recife (Pernambuco). A delegada titular de Prazeres, Ana Luiza Mendonça, que investiga o caso, disse que vai intimar o pai para saber em que circunstâncias ocorreu o afogamento.

Bebê estava sozinho na banheira.

Segundo o boletim de ocorrência registrado pelos policiais de plantão, a criança estava sozinha na banheira. O corpo do bebê foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. Os parentes Já estiveram no local para tratar do enterro. (AG)

Comentários