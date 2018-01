Uma bebê de oito foi hospitalizada em Nova Déli, na Índia, depois de ser estuprada no último domingo (28). Segundo a BBC, a criança está em estado crítico, e seu primo de 28 anos foi preso suspeito de ter cometido o crime. De acordo com a líder da Comissão para as Mulheres, Swati Jai Hind, a menina está em estado grave e “chora de dor”.

