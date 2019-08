Bebê é baleado durante operação policial no RJ

Três pessoas morreram e um bebê foi baleado durante uma operação da Polícia Militar (PM) na comunidade 48, zona oeste do Rio de Janeiro, nesta quarta-feira (14). Entre as vítimas está Margareth Teixeira, a mãe da criança, que passava pelo local no momento do enfrentamento da PM com suspeitos.

Os feridos foram levados para o Hospital Albert Schweitzer, em Realengo, mas apenas a criança chegou com vida à unidade. Seu quadro de saúde é estável, segundo a Secretaria Municipal de Saúde.

A Polícia Militar informou que a operação do 14º Batalhão (Bangu) visava coibir confrontos armados entre grupos rivais de criminosos. Ao se aproximarem, teria ocorrido “intensa reação armada”. A dinâmica do caso vai ser analisada em um procedimento apuratório instaurado pelo comando do batalhão. O caso também será investigado pela 34ª Delegacia de Polícia Civil, onde foi registrado.

