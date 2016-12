Bebê esperou mais de 24 horas em hospital para retirar caneta que perfurou seu olho

Um bebê de 1 ano e 11 meses esperou há mais de 24 horas para retirar uma caneta que perfurou seu olho esquerdo. Segundo o Conselho Tutelar, a menina deu entrada no Hospital de Emergência por volta das 9h e a cirurgia foi marcada somente para o dia seguinte.

De acordo com a diretora do hospital, não houve demora no atendimento e o procedimento seguiu conforme a normalidade. Ela informou que após ser constatado que a criança não corria risco de morte, ela teria sido transferida para outro hospital, onde foi verificado se o objeto comprometia ou não o sistema neurológico e, em seguida, marcada a cirurgia. (AG)

Related posts:

Comentários