Um bebê de dois meses foi encontrado morto na madrugada dessa terça-feira pela própria mãe em uma casa no bairro Cauamé, na Zona Oeste de Boa Vista (RR). Segundo a Polícia Militar, o pai teria ingerido bebida alcoólica antes de dormir com a criança. A Polícia Civil suspeita de homicídio culposo porque o bebê estava dormindo com o pai que, segundo a Polícia Militar, estava em visível estado de embriaguez.