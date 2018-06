Uma integrante do acampamento de sobreviventes do prédio que desabou no Centro de São Paulo no dia 1° de maio entrou em trabalho de parto no local e o bebê – uma menina – nasceu dentro de uma viatura do Corpo de Bombeiros a caminho do hospital, mas não resistiu. A mãe permanece internada sob cuidados médicos.

