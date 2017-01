BebÃª morre apÃ³s ser atingido por rojÃ£o em festa no Rio de Janeiro

Uma menina de 10 meses morreu após ser atingida por um rojão na noite de sábado, durante o réveillon no bairro da Taquara, na Zona Oeste do Rio do de Janeiro. O pai, que estava com o bebê, também ficou ferido, mas não corre o risco de morrer.

A criança, identificada como Raphaelly Alvez Rocha da Silva, chegou a ser socorrida em um hospital da Barra da Tijuca, mas não resistiu aos ferimentos. O sepultamento ocorreu nessa segunda-feira.

De acordo com investigações preliminares, o pai e a criança estavam em uma festa quando foram atingidos pelo artefato. O caso está sendo apurado pela polícia.

