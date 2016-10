Bebê morre e o irmão fica ferido após serem atacados pelo cachorro da família

Um bebê, de apenas 4 meses, morreu e o irmão dele, de 1 anos e 10 meses, ficou gravemente ferido após terem sido atacados pelo cachorro da família, na casa em que moravam, na cidade de Colchester, na Inglaterra. O caso chocou a população local. O animal, da raça Staffordshire bull terrier, de 3 anos, foi abatido.

De acordo com a imprensa local, a mãe dos meninos estava no banho quando o cachorro avançou sobre as crianças. Ela lutou contra o animal para defender os filhos, se feriu, mas não pôde salvar o mais jovem. Quando os paramédicos chegaram no local do ataque, o menino mais novo já estava sem vida. O irmão dele está internado em estado grave e pode ficar cego. O cachorro foi levado para um espaço veterinário, onde foi abatido.

O cão, que tinha o hábito de circular perto dos pequenos, era considerado dócil. O motivo do ataque teria sido uma demarcação de território já que a mulher e os filhos tinham se mudado para a casa da tia dos meninos, há cerca de uma semana.

O caso está sendo investigado pelas autoridades locais. Ainda não há informações se a dona do animal e a mãe das crianças podem ser responsabilizadas pela morte do bebê. (AG)

Comentários