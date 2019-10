Bebê nasce sem os olhos e é entregue para adoção; mãe disse não ter condições

Com uma condição rara, o pequeno Alexander K. nasceu sem os dois globos oculares e foi entregue para adoção. O caso aconteceu na Rússia e comoveu a população. Conforme médicos do país, o bebê é o terceiro caso registrado em todo o mundo a nascer sem os olhos.

De acordo com o Siberian Times, o garoto não foi assumido pelo pai. A mãe, por sua vez, foi criada em orfanato e explicou que preferiu entregá-lo por se ver sem condições de dar os cuidados de que ele necessita.

Alexander K., que tem o apelido Sasha, nasceu em abril deste ano, na cidade de Tomsk, com uma condição oftalmológica rara chamada anoftalmia, que consiste na falta de um ou ambos os olhos.

A mãe descobriu a deficiência do menino quase no final da gravidez e, diante disso, tomou a decisão de deixá-lo aos cuidados de um orfanato até que ele seja adotado por outra família.

Apesar da condição, os médicos afirmam que o garoto é “completamente saudável” e que não teve o desenvolvimento afetado. “Sasha está passando por todos os exames e testes pelos quais outros bebês são submetidos nessa idade”, informou a médica Tatiana Rudnikovich, que tem acompanhado o menino. “Ele está indo bem”.

Além disso, o pequeno Sasha é descrito pelas enfermeiras como um “menino alegre que sorri de volta assim que ouve vozes conhecidas”. “Ele não é diferente das outras crianças. Ele brinca e sorri como qualquer bebê saudável”, conta uma delas. “Ele adora brincar e nadar, é um neném muito animado, na verdade”, completou.

De acordo com a publicação, o menino dificilmente enxergará algum dia, mas os médicos já tomaram providências para que ele cresça sem mais dificuldades por conta da condição e implantaram duas próteses oculares com o objetivo de evitar que o rosto dele fique deformado ao longo dos anos. As informações são da RedeTV!