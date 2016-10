Bebê recém-nascido é achado embaixo de caixa d’água

Uma mulher encontrou um recém-nascido embaixo de uma caixa d’água, o menino estava sobre um papelão e coberto com um pano, sem roupas. “Minha vizinha chegou em casa e disse que tinha um bebê abandonado no mato. Saí correndo para ver. Olhei e tinha um mantinha no chão. Era um bebezinho, bem pequeno, ainda com sangue”, disse a dona de casa Fabiana Silva.

Segundo Fabiana, estava bastante frio e demoraria muito até a chegada dos bombeiros. “Então, levei ele para casa e enrolei em um cobertor dos meus filhos. Depois, fomos para o hospital de carro”, contou. O recém-nascido foi levado para um hospital, onde recebeu os primeiros cuidados. De acordo com o médico que fez o atendimento, a criança apresentava sinais de hipotermia e tinha batidas cardíacas fracas. Ele suspeita que o bebê tenha sido abandonado cerca de três horas depois do seu nascimento.

A polícia investiga o caso, que aconteceu em São Mateus do Sul, no sul do Paraná. Se encontrados, os pais podem responder por abandono de incapaz.

