Bebê sofre traumatismo craniano em acidente no município de Nova Santa Rita

Um acidente grave na BR-386, em Nova Santa Rita, deixou um bebê de oito meses com traumatismo craniano. Ele foi arremessado para fora de um dos veículos envolvidos em uma colisão. Conforme a Polícia Rodoviária Federal (PRF), um automóvel Celta seguia no sentido interior/capital quando uma carreta, que vinha logo atrás, sem manter a distância mínima recomendada, bateu em sua traseira. O condutor acabou perdendo o controle do carro, cruzando a via para a contramão. O Celta colidiu com um Golf que vinha na direção capital/interior.

De acordo com a PRF, além do bebê, a irmã dele, de sete anos, também ficou ferida. Ambos foram socorridos ao Hospital de Pronto Socorro de Canoas. A mãe das crianças afirmou que o bebê estava na cadeirinha e a menina com cinto de segurança.

