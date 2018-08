A Secretaria Municipal de Saúde de Belém do Pará confirmou que o sarampo foi a causa da morte de um bebê de 4 meses, ocorrida na manhã do último sábado. Os mesmos exames deram resultado positivo para o vírus H1N1 na criança, procedente da Venezuela. Ela estava internada no hospital universitário João de Barros Barreto.

