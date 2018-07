Bebês gêmeos são operados dentro do útero da mãe em uma cirurgia inédita em Brasília

Dois irmãos gêmeos que ainda nem nasceram foram os pioneiros em um procedimento cirúrgico realizado no Distrito Federal. Eles têm apenas 24 semanas de vida e foram os primeiros bebês a serem operados dentro da barriga da mãe. A fetoscopia era, segundo os médicos, necessária para salvar a vida das crianças.

Os irmãos, unidos pela mesma placenta, precisaram ser separados durante a formação porque estavam com o desenvolvimento comprometido. Um deles recebia mais sangue e, com isso, “corria risco de sobrecarga cardíaca”, explicou a médica obstetra Larah Santillo.

O outro bebê recebia os nutrientes em menor quantidade e “sofria com crescimento menor e possível anemia”, disse.

A cirurgia ocorreu no dia 29 no Hospital Santa Helena, da rede particular de saúde. O procedimento, apesar de delicado, foi considerado pelos médicos como “bem-sucedido”. A mãe, de 33 anos, e os filhos passam bem. Eles receberam alta e voltaram para casa no dia seguinte.

Cirurgia em fetos

A cirurgia fetal intrauterina é indicada para tratamento de fetos que sofrem com problemas congênitos complexos, como era o caso dos bebês. A Secretaria de Saúde informou que ainda não realiza o procedimento.

Devido ao pouco tempo de gestação (6 meses), os gêmeos que dividiam a mesma placenta passaram por uma intervenção delicada. A operação durou duas horas.

Para alcançar os bebês dentro do útero, os médicos utilizam a técnica de “laser terapia”. Nesses casos, é feito um furo na barriga da mãe e, a partir daí, é colocado um laser para acessar o canal de comunicação dos vasos sanguíneos dos bebês e separar as placentas.

O laser é feito de fibra flexível e possui 0,2 milímetro de espessura – uma grossura equivalente a três páginas de um caderno escolar.

Inovação

Para os médicos especialistas em medicina fetal, o ideal é que a cirurgia intrauterina seja realizada entre as 22 e 28 semanas de gestação, quando é possível identificar o problema e tratá-lo antes de “consequências irreparáveis”.

A mãe dos gêmeos em questão, que não teve o nome divulgado, estava na 24ª semana, tempo considerado adequado para o bom resultado da intervenção cirúrgica. Para o diretor da rede onde foi feito o procedimento, Hernandes Aguiar, “trata-se de um crescimento gigante na medicina”.

“Com a cirurgia, conseguimos tratar o bebê ainda em formação. Ele poderia ter sido condenado a óbito. Além disso, a taxa de sobrevida é incrível [80%]”, disse Aguiar.

Caso semelhante

Em junho, administradora de empresas Luciane Pinheiro, de 37 anos, corria contra o tempo para fazer com que o plano de saúde dela cumprisse uma decisão da Justiça. Na época, a mulher esperava a autorização para uma cirurgia no feto, ainda no útero da mãe.

A operação era planejada para conter os efeitos da mielomeningocele, uma malformação que deixa a medula espinhal exposta e permite que líquido suba para o cérebro, causando hidrocefalia. No dia seguinte à reportagem, o plano de saúde autorizou o procedimento e a cirurgia foi feita.

Como, na época, não havia a tecnologia necessária no DF, Luciane precisou fazer o procedimento em São Paulo. Na terça-feira (3), a administradora de empresas disse que está bem: “Em repouso absoluto para que Maria Alice possa nascer no tempo certo”. Ela está no sétimo mês de gravidez.

