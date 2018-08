Bebeto Alves apresenta “Canção Contaminada” no Royal Black Pub em Porto Alegre

Bebeto Alves é atração no palco do Royal Black Pub da Dado Bier, em Porto Alegre, no próximo dia 16. No show da noite, Bebeto apresenta as músicas do seu último álbum “Canção Contaminada”.

Gravado com o coletivo Oh Blackbagual, formado por Bebeto e os instrumentistas Marcelo Corsetti (guitarra), Rodrigo Reinheimer (baixo), Luke Faro (bateria), o álbum reúne canções com letras sobre a solidão em tempos de hiperconectividade.

Canção Contaminada conta com arranjos que destacam timbres acústicos, com pegada folk, e também guitarras elétricas e pop. Já nas composições, algumas parcerias de Beteto ganham destaque, como Águas Barrentas e Você, em parceria com o poeta André Bolivar; Bajo la Misma Ciudad e Quimera, com o apoio do uruguaio Walter Bordoni; e Outro Nada, com Humberto Gessinger.

Carreira

Gaúcho de Uruguaiana, participou da coletânea “Paralelo 30”, em 1978, só com artistas gaúchos. Seu primeiro disco solo, “Bebeto Alves”, é de 1981, mais tarde seguido por “Notícia Urgente”. Sempre buscou explorar músicas típicas do Rio grande do Sul, como ranchos, toadas e milongas. Um de seus maiores sucessos foi “Quando Eu Chegar”, lançado em compacto em 1984. Ao longo da década de 80 incorporou ao estilo elementos pop, utilizando teclados, baixo elétrico e bateria eletrônica.

Serviço:

O que: Bebeto Alves no Royal Black Pub

Quando: quinta-feira, 16 de Agosto

Onde: Royal Black Pub da Dado Bier Bourbon Country – Avenida Túlio de Rose, 80

Horário: a partir das 19h30min

Ingressos: 25 reais na bilheteria da Dado Bier Bourbon Country.

