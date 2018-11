A Casa de Cultura Mario Quintana (CCMQ), em Porto Alegre, realiza neste sábado, 3 de novembro, mais uma edição do Casa Expandida. Desta vez sobem ao palco Bebeto Alves e os Blackbagual e a banda AfroEntes. A discotecagem do evento será do jornalista Roger Lerina. Neste dia, a Casa ficará aberta até a meia-noite.

