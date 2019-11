Beetools, a escola de idiomas mais inovadora do mundo, chega a Novo Hamburgo

Franquia é a primeira escola de inglês na região que utiliza tecnologias como Realidade Virtual, Gamificação, Big Data e Inteligência Artificial associadas ao ensino adaptativo, sala de aula invertida e acompanhamento de um professor presencial

A Beetools, startup brasileira que tem o propósito de revolucionar o ensino de idiomas por meio do uso de novas tecnologias, abre no dia 19 de novembro a sua primeira unidade em Novo Hamburgo. Essa é a primeira escola de inglês na região que utiliza tecnologias como Realidade Virtual (VR), Gamificação, Big Data e Inteligência Artificial (AI) associadas ao ensino adaptativo, sala de aula invertida e acompanhamento de um professor presencial.

De acordo com Fábio Ivatiuk, CEO da Beetools, a união desses fatores em uma só escola permite que o aluno obtenha um resultado muito mais rápido e eficiente, além de se divertir no processo de aprendizado. “A principal proposta da Beetools é utilizar as diversas tecnologias de maneira integrada às suas operações, por isso deixamos nossos alunos livres para agendar (ou reagendar) suas próprias aulas e no melhor horário por meio de nosso aplicativo.”

Para ajudar na fixação do conteúdo, o aluno participa, em todas as aulas presenciais, de uma série através dos óculos de Realidade Virtual da startup – essa imersão frequente estimula a memória de longo prazo. Já por meio da AI e Big Data, os professores da Beetools conseguem acompanhar o desenvolvimento de cada aluno dentro e fora da sala de aula – quando ele pratica o inglês em casa, com o aplicativo da startup. A tecnologia oferece um feedback da pronúncia e envia os dados coletados para o professor analisar. Esses dados são analisados, tanto individualmente como junto com os de outros alunos, de forma a entender melhor o desempenho do aluno, sua jornada de aprendizado e oferecer otimização constante do curso.

Os alunos da unidade de Novo Hamburgo poderão escolher entre os dois diferentes planos de aula da startup: Bee (limitado) e Orange (ilimitado). Com o Bee, o aluno participa das aulas duas vezes por semana e com o Orange participa quantas vezes quiser, pagando um mesmo valor mensal.

Esses planos de aula seguem o objetivo da Beetools de impactar positivamente a sociedade, levando o ensino de idiomas mais inovador do mundo por um preço acessível a todos. Esse objetivo foi moldado dentro da startup pelo CEO da Beetools durante sua participação no programa de aceleração da Singularity University (Global Startup Program 2019). “Um dos principais pontos do programa foi direcionado a nos educar quanto ao impacto social de nossas operações, isto é, como poderíamos tornar nossos serviços e produtos mais acessíveis para toda a população. Com isso em mente, desenvolvemos novos modelos de negócios, como aulas por assinatura e InCompany (B2B), visando a democratizar o máximo possível o ensino de qualidade e inovador do idioma”, completa Fábio Ivatiuk.

Beetools em Novo Hamburgo

Quem traz a primeira unidade para Novo Hamburgo são os empreendedores Rafael Henrique da Silva e Daniela Paula Gräwer. “Estávamos buscando algo capaz de transformar a sociedade. Já havíamos cursado aulas de inglês em escolas tradicionais e não nos adaptamos aos métodos do século passado. Encontramos na Beetools um método totalmente inovador e capaz de mudar a vida das pessoas de verdade”, pontuam os franqueados.

A franquia da Beetools em Novo Hamburgo fica na Rua Lima e Silva, 60, no centro da cidade, próximo ao Bourbon Shopping e à estação do metrô. Há planos para crianças e adolescentes a partir dos 9 anos de idade e adultos de todas as faixas etárias. A unidade de Novo Hamburgo funciona de segunda a sexta, das 8h às 22h, e aos sábados, das 8 às 12h. O agendamento das aulas é feito através do aplicativo, disponível para sistemas Android e IOS, e todo o material didático utilizado é digital, portanto o aluno não tem nenhum custo adicional ao plano de aulas.

Para mais informações, acesse www.beetools.com.br