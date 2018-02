Beijo forçado é caracterizado como estupro no carnaval de Pernambuco

Para combater a violência contra a mulher durante o carnaval, campanhas têm alertado para o assédio durante os blocos de rua. Em entrevista à TV Globo, o chefe da Polícia Civil de Pernambuco, Joselito Amaral, afirmou que quem for preso em flagrante por causa de beijo forçado será autuado por estupro. As informações são do portal de notícias G1.

Antes da mudança, o autor do crime seria autuado por atentado ao pudor. “A mulher que for vítima pode procurar qualquer policial militar ou civil ou guarda municipal. Eles irão conduzir os dois apara a delegacia. Lá, a mulher será ouvida e o autor, autuado em flagrante. É sempre bom que ela vá acompanhada de testemunhas”, explicou o delegado.

De acordo com a SDS (Secretaria de Defesa Social), o carnaval de Pernambuco em 2018 conta com um esquema de segurança com 27 mil profissionais, incluindo policiais civis, militares e científicos, além de bombeiros. Durante a festa no Estado, eles cumprem 41.147 jornadas de trabalho.

A SDS conta também com mais de 500 câmeras instaladas nos principais pontos de folia de Olinda e Recife. Além da vigilância em tempo real, feita por policiais militares, as imagens são gravadas e podem como provas para qualquer denúncia.

Galo da Madrugada

O desfile de 40 anos do clube de máscaras Galo da Madrugada, no sábado (10), foi um dos mais seguros dos últimos anos, segundo a SDS. Apenas 69 ocorrências foram registradas pelo Centro Integrado de Comando e Controle Regional, a maioria agressões e furtos, nenhuma de maior gravidade. Mais de 5 mil policiais militares, civis, científicos e bombeiros foram destacados pela SDS para garantir uma folia tranquila aos milhares de foliões que tomaram as ruas do Centro do Recife.

“As operativas da SDS estavam preparadas para agir no combate a crimes durante o Galo, assim como estará durante todo o carnaval de Pernambuco. Com 41.147 lançamentos de policiais e bombeiros até a Quarta-Feira de Cinzas, teremos uma das folias mais tranquilas dos últimos anos aqui no Estado”, avalia o secretário de Defesa Social, Antonio de Pádua.

“Os comentários que chegavam dos foliões era de que esse foi um dos desfiles mais tranquilos que já tinham visto. Somente do 16º BPM [Batalhão de Polícia Militar], foram cerca de 1.500 policiais, com postos de comando na Praça Sérgio Loreto, Rua Imperial, Avenida Conde da Boa Vista e Praça do Diário”, ressaltou o comandante do 16º BPM, tenente-coronel Silvestre.

Este ano, 5.047 policiais e bombeiros participaram do esquema de segurança, um aumento de 18% em relação ao efetivo de 2017. O reforço na segurança contou com 3.662 policiais militares, 835 bombeiros militares, 492 policiais civis, além de 58 servidores da Polícia Científica, ao longo de todo o percurso do bloco.

