Beijo lésbico em novela da Globo foi cortado por “decisão artística”

Os fãs do casal Valéria (Bia Arantes) e Camila (Anajú Dorigon), de “Órfãos da Terra” (Globo), esperavam por um beijo das duas desde que a emissora anunciou através do site oficial da novela que ele aconteceria.

No entanto, não foi isso que os espectadores puderam ver no episódio apontado como o que teria o beijo, que pôde ser visto com antecedência através da plataforma de streaming Globoplay. O episódio foi ao ar nesta sexta-feira (6).

Procurada pelo F5, a comunicação da Globo disse que a mudança “se trata de uma decisão puramente artística”.

Nas redes sociais, os espectadores pediram por “Vamila sem censura”, em referência ao nome dado ao casal (junção do nome das duas personagens).

O site da novela havia divulgado um resumo dizendo que “na cena, a ruiva vai presentear a namorada com um anel de brilhantes e se declarar: ‘Camila Nasser, eu te amo! Quer casar comigo?’. Camila acha que é só uma brincadeira, mas Valéria será categórica: ‘Nunca falei tão sério na minha vida. Eu quero me casar com você. Aceita?’. É aí que rola o beijo apaixonado!”.

A cena ocorre como descrito, com a exceção do beijo, que é dado no rosto. O texto foi apagado do site e não pode mais ser encontrado nele.

Apesar deste caso, na última semana a emissora mostrou sem alardes um beijo entre dois homens na novela da faixa das 19h, “Bom Sucesso”.​

Angélica

A apresentadora Angélica estará de volta à TV em breve. Ainda sem um programa na grade da Globo, ela foi convidada para fazer uma participação especial na novela das 21h “A Dona do Pedaço”. A artista vai contracenar com o diretor de TV Boninho.

Segundo a colunista Patricia Kogut, Angélica dará vida para a apresentadora de um reality show, enquanto Boninho será o diretor.

“Boninho vai participar de algumas cenas como ator. Estou achando isso divertidíssimo. Adorei o convite do Walcyr, principalmente por ser eu mesma na novela. Eu sou superfã da novela, então, vai ser muito legal”, conta ela, que deverá gravar as sequências no mês que vem.

Boninho já esteve à frente dos bem-sucedidos “Angel Mix”, “Video Game” e “Estrelas” e atualmente trabalha com a apresentadora no projeto do novo programa dela.

