Beira-mar de Capão da Canoa promete muita música e diversão a partir desta quinta

Nesta quinta-feira (17) o cantor MPB Jahn Berwig se apresenta no Rede Pampa Summer Lounge, à beira-mar de Capão da Canoa. Jahn é músico da casa no Mulligan Irish Pub desde Outubro de 2016, Burguer House (Esteio), além de realizar apresentações periódicas no Viva Open Mall, Park Shopping Canoas, Espaço Unisinos, Edelbrau (Nova Petrópolis) e Boteco Antoniele (Farroupilha), entre outros. Outras apresentações recentes incluem também, London Music Pub, K-noah Beer de Canoas, El Granero(Taquari), Máquina do Tempo( Cambará do sul), Ferrovia Live (Bento), Boteco Antonielle (Farroupilha), temporada em Bombinhas SC e Eventos. Foram 150 shows realizados em 2017.

Já na sexta-feira (18) é a vez de Peper Pop e sua banda. Formada em 2015, por Eder Mariachi e Marcel Górski, a Pepper Pop tem agenda fixa em pubs tradicionais e super conceituados de Porto Alegre, como o 72NY, Duplex 312 e Rosário Resto Lounge, recentemente faz parte do cast de bandas de uma das casas mais tradicionais do Estado, o Estação Bangalô, em Bento Gonçalves, onde se apresentam artistas de renome nacional e internacional. Além disso, marca presença, em eventos e feiras municipais, entre eles o Revéillon de Tramandaí 2016 e mais recentemente o de 2018, onde a banda apresentou um show memorável para mais de 200 mil pessoas, com grande repercussão nas mídias sociais.

Em Seu release ainda constam apresentações em São Paulo, em uma das casas mais badaladas da noite Paulistana, o Bar Charles Edward, onde em uma das oportunidades, abriu o show de Sidney Magal. Em janeiro deste ano abriu o show de Ludmilla na Parada Livre de Canoas, e ainda o show da banda Nenhum de Nós, no aniversário do município de Minas do Leão.

No sábado (19), quem chega para alegrar o público do Rede Pampa Summer Lounge é Eddie Resende. Profissional desde 2000 Eddie Rezende se tornou rapidamente um dos DJs que mais se identificou com o publico jovem, e a cada ano se consolida como um DJ Pop/House, que consegue fazer uma rápida leitura da pista, sem perder o feeling durante a noite. Os espetáculos acontecem sempre às 17h30min.

