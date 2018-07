Beira-Rio amplia opções de alimentação no estádio.  Complexo ganha três novas operações no anel superior (N5)

Com a volta da segunda fase do Campeonato Brasileiro da série A 2018, os torcedores colorados serão recebidos com mais alternativas de alimentação no estádio. Isso porque o Beira-Rio ganha agora três novas operações no anel superior (N5). As franquias Batata no Cone e My Chicken Crispy, e a Avante Lanches passam a integrar as opções de serviços oferecidos aos torcedores e frequentadores do Complexo em dias de jogos, shows e demais eventos. A novidade surgiu a partir da reestruturação da área da torcida adversária, que possibilitou a abertura de novas lojas de alimentação e bebidas.

Além de gerar novos empregos e movimentar o comércio dentro e no entorno do Complexo, a administração do estádio também trabalha para proporcionar novas experiências e trazer serviços de qualidade ao público. “O Beira-Rio está sempre buscando estabelecer novas parcerias com o objetivo de melhorar cada vez mais a experiência do torcedor dentro do Estádio”, destaca a Gerente de Comercialização e Marketing da Brio, Carla Plentz.

Entre essas novidades, a My Chicken Crispy traz um conceito dos estádios norte-americanos, com o frango no balde. “Aqui no Brasil não existe nenhum outro estádio que comercialize este tipo de produto da forma que ele é entregue”, destaca Ricardo Oliveira, ao lado do sócio Daniel Castro na franquia. Na loja 29, onde ficará a My Chicken, haverá um mix de lanches, como: batata frita, frango e mini churros, todos no balde. O franqueado estima vender cerca de mil a duas mil unidades de frango no balde por jogo. A previsão é que a franquia já esteja operando para a partida entre Inter e Ceará, no dia 23 de julho.

Já para a Batata no Cone, a expectativa é vender em média mil unidades por jogo. Localizada na loja 54, o início do atendimento está previsto para a partida do dia 29 de julho, entre Inter e Botafogo. Além disso, haverá duas unidades móveis na área externa do estádio: uma próxima à bandeira e a outra ao lado da estátua do Fernandão.

Na Avante Lanches, loja 53, a estimativa é comercializar de 150 a 200 porções de coxinhas e sanduíches direto no local, e 300 por meio de ambulantes que atendem o torcedor na arquibancada. Essa nova operação também deve iniciar o atendimento entre os dias 23 e 29 de julho.

