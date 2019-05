Beira-Rio oferece espaço infantil para realização de eventos e aniversários

Procurando um local para comemorar o aniversário? O Espaço Kids, no Beira-Rio, pode ser alugado em dias que não houverem jogos ou eventos no estádio, para aniversários e demais comemorações voltadas ao público infantil. No espaço, é disponibilizado um playground com brinquedos e um mini campo de futebol.

A reserva, consulta de preços e disponibilidade de datas são tratadas exclusivamente com a Colling Eventos, através do e-mail colling@collingevento.com.br ou pelo telefone (51) 32681396.

Confira:

Deixe seu comentário: