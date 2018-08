Neste mês, o Beira-Rio recebe o 2º Congresso Latino-Americano de Gestão Eficaz para Arenas e Estádios. A iniciativa reúne os principais gestores de complexos esportivos do país e da América Latina para compartilhar experiências e práticas inovadoras. O evento acontece no dia 31, das 8h30 às 18h, no endereço da Avenida Padre Cacique, 891.

Neste ano, o Congresso será dividido em dois painéis. O primeiro abordará “A importância da Biometria para a Segurança”; já no segundo painel será debatido as “Tecnologias emergentes de Operações e Experiências”. Na oportunidade, o presidente do Sport Club Internacional, Marcelo Medeiros; o vice-presidente, Alessandro Barcellos; e o CEO da Brio, Paulo Urnau Pinheiro, irão apresentar o case do Estádio Beira-Rio e do Inter.

O público também vai conhecer cases de outros clubes brasileiros e de times da América Latina, entre eles: Grêmio, Flamengo, Atlético Paranaense, River Plate, Boca Juniores, Atlético Peñarol, Cerro Porteño e Deportivo Universidad Católica.

A programação completa podem ser conferidas direto por meio do link https://bit.ly/2JOP3M . O evento é apenas para convidados, para mais informações ou interesse em participar envie e-mail para eventos@imply.com.

