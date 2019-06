Beira-rio vai ganhar as cores do arco-íris nesta sexta-feira

A luta é de todos! O Internacional decidiu dar as cores do arco-íris para Beira-Rio a partir da meia-noite desta sexta-feira (28), dia em que se comemora o orgulho LGBTQI. A homenagem marcará ainda o início de ações do clube a respeito do tema. A principal delas é a criação da Diretoria de Inclusão Social que passa a ser dirigida por Najla Diniz, ex-Ouvidora do clube. A medida representa um grande passo do Inter para derrubar preconceitos no conservador ambiente do futebol.

A ideia de criar um órgão para a inclusão social partiu do princípio de pertencimento proposto pela instituição, de acordo com Najla Diniz. O Objetivo é reunir em um setor todas as ações isoladas que já vinham sendo feitas com a torcida colorada, como a ação “HeForShe”, da ONU. O clube ressalta ainda que apesar de não poder mais reconhecer novas torcidas organizadas devido uma decisão do Ministério Público, vai oferecer todo suporte e segurança caso haja uma “torcida LGBTQI”.

