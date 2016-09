Bela Gil conta que ingeriu placenta após o parto do filho

Bela Gil não esconde que é fã de métodos não convencionais para cuidar da saúde e que se preocupa com a alimentação, mas a apresentadora do “Bela Cozinha”, do GNT, também experimenta novidades quando o assunto é maternidade. Em entrevista à coluna “Beira-mar”, da revista “Veja”, a filha de Gilberto Gil contou que ingeriu a placenta após o nascimento do filho Nino, que nasceu de parto natural, em maio deste ano.

“É um absurdo o parto domiciliar com auxílio médico ser proibido no Rio. No meu, eu até ingeri a placenta (…) É uma fonte incrível de nutrientes. Nem senti o gosto, porque misturei com vitamina de banana. A Flor, minha primogênita, também bebeu enquanto comemorava a chegada do irmão”, contou a nutricionista.

Com novos empreendimentos recém-inaugurados, como a assinatura no cardápio do resurante de um grande hotel no Arpoador, Zona Sul do Rio de Janeiro, Bela Gil também falou à coluna sobre a vontade de abrir seu próprio restaurante na cidade.

“Tenho vontade de ter um cantinho orgânico no Rio. Descobri agora a castanha tiger nuts, saborosa e muito boa para a flora intestinal. Mas a burocracia para ter um estabelecimento aqui no Brasil é muito chata para uma pessoa criativa como eu.” (AG)

Comentários