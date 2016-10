Bela Gil: “Faço meu desodorante, escovo os dentes com cúrcuma”

Bela Gil foi entrevistada para a edição de outubro da revista “Tpm” e rebateu as críticas ao seu estilo de vida. “É tudo tão naturalmente meu! E acho que é isso que incomoda. Sou assim! Escovo meus dentes com cúrcuma, faço meu próprio desodorante, gosto de churrasco de melancia e comi a placenta do meu filho”, disse a apresentadora, relembrando os vários temas que causaram polêmica na web.

A apresentadora também disse que não se deixa abalar pelas críticas e memes na internet. “Essas críticas que acontecem só com o intuito de me deixar mal, desculpa, mas não vai rolar”, garantiu.

“Uma sociedade que não sabe preparar sua própria comida fica dependente de uma indústria alimentícia, intimamente ligada à indústria farmacêutica”, completou. (AD)

