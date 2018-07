Bélgica e Inglaterra disputam o terceiro lugar no Mundial

Bélgica e Inglaterra se enfrentam neste sábado (14), em São Petersburgo, no jogo que define a terceira posição no Mundial. Logo no início da partida, aos 3 minutos, em uma rápida jogada, os belgas abriram o placar. Chadli recebeu de Lukaku na esquerda e cruzou para Meunier empurrar para o gol.

Aos 11 minutos, a Bélgica quase ampliou a vantagem. De Bruyne recebeu dentro da área e chutou. A bola desviou e o goleiro Pickford fez uma grande defesa. Aos 13, a Inglaterra conseguiu chegar ao gol adversário. Loftus-Cheek desviou de cabeça um cruzamento da direita. O goleiro Courtois segurou firme.

Aos 16, Hazard passou para De Bruyne, que fez a triangulação e deixou o atacante Lukaku na cara do goleiro, mas o belga avançou muito e perdeu a chance. Já aos 22, a Inglaterra teve chance de empatar. Após um lançamento em profundidade, o inglês Sterling dominou com categoria, driblou Alderwiereld e rolou para a chegada do goleador Harry Kane, que chutou para fora.

A Inglaterra tenta a sua melhor colocação desde 1990, quando também perdeu nas semifinais e foi derrotada na disputa do terceiro lugar para a Itália.

Em 1966, os ingleses foram campeões mundiais em casa. Antes do atual torneio, a Bélgica, que nunca conquistou o título, esteve uma vez na disputa do terceiro lugar, em 1986, quando perdeu para a França.

Campanhas

Na primeira fase do Mundial, a Bélgica se classificou em primeiro lugar no grupo G, com nove pontos. Venceu o Panamá por 3 a 0, a Tunísia por 5 a 2 e a própria Inglaterra por 1 a 0. Nas oitavas de final, após estar perdendo por 2 a 0, derrotou o Japão por 3 a 2. Nas quartas de final, eliminou o Brasil por 2 a 1 e acabou com o sonho do hexacampeonato. Depois, nas semifinas, os belgas perderam para a França por 1 a 0.

Já a Inglaterra foi a segunda colocada do grupo G, com seis pontos. Venceu a Tunísia por 2 a 1 e o Panamá por 6 a 2. Depois, perdeu para a Bélgica por 1 a 0. Nas oitavas de final, venceu a Colômbia nos pênaltis, após empatar o jogo por 1 a 1. Nas quartas de final, derrotou a Suécia por 2 a 0 e, nas semifinais, perdeu para a Croácia, na prorrogação, por 2 a 1.

