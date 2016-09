Bélgica relata primeiro caso de eutanásia de um menor de idade

A eutanásia de um jovem de 17 anos na Bélgica é a primeira aplicação das regras adotadas pelo país em

2014, permitindo a morte assistida por médicos para os menores de idades, informou o chefe do comitê

nacional para a eutanásia, neste sábado (17).

Wim Distelmans, que preside Controle Federal da Bélgica e a Comissão de Avaliação sobre Eutanásia,

disse em um comunicado enviado por e-mail que o primeiro caso foi relatado para a sua comissão por um médico local na semana passada.

Ele disse que o menor tinha 17 anos, mas não deu outros detalhes. A Bélgica legalizou a eutanásia em 2002. Há dois anos alterou as regras para permitir a morte assistida por médicos para os menores de idade, em situação médica sem esperança e com o seu consentimento explícito. É o único país do mundo que permite a eutanásia para menores de todas as idades. Na vizinha Holanda, a prática é legal para as crianças a partir de 12 anos. (Folhapress)

Comentários