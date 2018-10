Belivaldo Chagas do PSD é eleito governador de Sergipe

Belivaldo Chagas (PSD) venceu a eleição ao governo de Sergipe. Com 100% das urnas apuradas, o ex-vice-governador recebeu 64,72% dos votos válidos e ficou à frente do deputado federal Valadares Filho (PSB), que terminou a disputa com 35,28% dos votos válidos.

Dos 1.577.058 eleitores sergipanos, 1.174.680 votaram neste domingo. Belivaldo foi o escolhido por 679.051 e Valadares, por 370.161.

A disputa pelo governo de Sergipe teve 34.855 votos brancos, 179.998 nulos e 312.355 abstenções.

“Vamos trabalhar juntos para que a gente tenha tranquilidade no estado para que a gente faça um trabalho de progresso, principalmente na área de inclusão social e redistribuição de renda que vai ser o carro forte do nosso governo”, disse Belivaldo, minutos depois de ser eleito.

Belivando falou ainda que vai buscar apoio do legislativo para governar. “Eu vou buscar o apoio do deputado que estiver pensando em Sergipe independente de ser da oposição ou da situação. Quando se ganha uma eleição com um resultado como esse a gente tem obrigação de já a partir desse momento descer do palanque”, disse.

Nascido no 10 de abril de 1960, na cidade de Simão Dias, Belivaldo Chagas, 58, é governador do estado, defensor público aposentado e exerceu o cargo de vice-governador do estado por dois mandatos. No dia 07 de abril deste ano, tomou posse como governador de Sergipe, após Jackson Barreto (MDB) deixar o cargo para concorrer ao senado. Belivaldo também foi deputado estadual por quatro legislaturas e ocupou o cargo de secretário da Casa Civil e da Educação, entre outras funções públicas.

