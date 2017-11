Bella Gula lança torta criada exclusivamente para o Natal

Cada família tem um jeito especial de comemorar o Natal e a Bella Gula faz questão de estar presente na mesa de todas elas. Neste fim de ano, todas as lojas da rede de tortaria e café estarão com um mix de produtos exclusivos para as ceias natalinas e festas de réveillon. As delícias estarão disponíveis nas 31 lojas espalhadas pelo Brasil até o dia 06 de janeiro.

Além dos já tradicionais e queridíssimos quiches, das duas opções de chocotones artesanais – recheados com o delicioso brigadeiro da Bella Gula e a versão mais tradicional, com gotas de chocolate – e da Torta Divina, que retorna às lojas pelo terceiro Natal consecutivo devido ao sucesso, uma nova torta foi desenvolvida especialmente para a data, a Cherry Cake: delicioso bolo aveludado, recheado com creme de leite condensado cerejas em calda e um toque de baunilha.

Este ano, a ideia é mostrar a diversidade dos produtos da Bella Gula, a versatilidade e a conveniência de ter muitas opções, independentemente do tamanho da celebração. Todos os produtos da marca Bella Gula são feitos com ingredientes selecionados e artesanais, garantido a melhor qualidade.

A Bella Gula é a maior rede de tortaria e café da Região Sul do Brasil. A empresa gaúcha, que atualmente conta com 31 lojas, foi fundada em 1993 pelo casal Bernardo e Daniela Thomaz, e começou o seu processo de expansão via franchising em 1999.

Valores e opções de combos de fim de ano:

Qualquer torta de Natal + Qualquer quiche = R$ 199,90

Qualquer torta de Natal + Chocotone recheado = R$ 171,90

Qualquer torta de Natal + Chocotone tradicional = R$ 158,90

Deixe seu comentário: