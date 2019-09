Bella Hub realiza o maior evento de novos talentos do Sul do Brasil em setembro

A agência de talentos Bella Hub vai realizar, no dia 21 de setembro, no Centro de Eventos da PUCRS (Av. Ipiranga, 6681 – Prédio 40), o maior evento de novos talentos do Sul do Brasil. A partir das 10h, o Bella Barcelona Ninõs reunirá crianças entre quatro e 11 anos que desejam ingressar nas carreiras de modelo e artística. Já às 17h, começará o Bella Barcelona, voltado para jovens de 12 a 21 anos que possuem o mesmo sonho. José Loreto e Nicole Orsini são os artistas convidados do evento.

Olheiros, produtores e fotógrafos de diversas agências de modelos e agenciamento de carreira de São Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul vão estarão durante todo o sábado em busca de new faces para atuarem nas passarelas da moda, no mundo da televisão, no youtube, no cinema e em séries. Para este grande evento, os meninos e as meninas do casting participaram de workshops, realizados pela Bella Hub, de passarela, fotogenia, automake, teatro e expressão corporal e nutrição e terapia comportamental.

Neste evento, o tema escolhido foi a belíssima cidade de Barcelona, na Espanha. “Barcelona está muito ligada à cultura, tem uma beleza natural incrível e possui uma estética única no mundo com Antoni Gaudí, Joan Miró e Pablo Picasso, sem falar, claro, que é um polo de moda”, afirma Dartagnan Sant´Anna, CEO da Bella Hub. A atriz Nicole Orsini, de 13 anos, a Berenice do seriado “DPA – Detetives do Prédio Azul”, do canal Gloob (GloboSat), será a estrela mirim convidada. Ela vai compartilhar, com o casting do Bella Barcelona Ninõs, a experiência dela enquanto atriz. O ator José Loreto será o astro convidado da tarde, no Bella Barcelona.

Interessados em participar do casting podem ter informações no 51-3095.3176 ou www.bellahub.com.br.

Serviço/ Bella Barcelona Niños e Bella Barcelona/ 21 de setembro de 2019/ 10h (Bella Barcelona Niños) e 17h (Bella Barcelona)/ Centro de Eventos da PUCRS (Av. Ipiranga, 6681 – Prédio 40)/ Informações: 51-3095.3176 ou www.bellahub.com.br