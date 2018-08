BellaVista é o nome da nova cerveja da Fruki

A Fruki retomou a produção de cervejas, após quase um século, com a linha BellaVista, conforme anúncio feito neste sábado (10) por Nelson Eggers, diretor-presidente da empresa e neto do fundador Emílio Kirst. Esse era o maior desejo de Eggers, que agora vê o seu sonho se tornando realidade. O projeto se propõe a ser uma marca jovem, moderna e contemporânea, embora carregue o legado e a paixão de um empreendimento de sucesso.

História e escolha do nome

A paisagem ao redor da primeira fábrica, localizada em Arroio do Meio, serviu de inspiração para a criação da marca. Com a rápida aceitação dos produtos pelos consumidores, logo a localidade ficou conhecida como a Linha Bela Vista que, posteriormente, passou a ser o Bairro Bela vista, conservando o nome até hoje. “Esta é a minha paixão, um sonho de mais de 50 anos que hoje se torna realidade. Sempre nos propomos a levar produtos de qualidade para os consumidores e com a BellaVista não será diferente. Buscamos matérias primas exclusivas e os melhores profissionais para viabilizar a nossa tão sonhada cerveja”, contou orgulhoso o diretor-presidente da empresa.

Sintonizada com o presente e conectada com as tendências do futuro, a Fruki pretende trazer consigo o espírito visionário de seu fundador alinhado às raízes de uma gestão familiar, sendo referência no mercado em que atua. Agora, retorna às suas origens cervejeiras se posicionando com mais um produto, entrando de vez como uma forte concorrente neste segmento.

“Este sem dúvida é um dos projetos mais desafiadores da Fruki. Nos propomos a lançar uma cerveja baseada nas necessidades do consumidor e buscamos os melhores parceiros para lançar uma marca com personalidade, que nos emociona, pois traduz exatamente o que acreditamos como organização”, destacou o diretor de Marketing, Júlio Eggers.

Inspirada nas cervejas alemãs e feita com as melhores matérias-primas, a BellaVista vem com o propósito de ser uma cerveja de personalidade para acompanhar momentos reais. A receita promete surpreender o consumidor, já que o projeto teve como base um manual escrito em alemão gótico de 1875. Além disso, o produto reunirá o cuidado primoroso e a riqueza de sabores característico das cervejas especiais com a distribuição e valores das industriais.

“Nossa proposta de lançamento será uma celebração aos momentos reais e, por isso, em poucos dias estaremos realizando uma ação inédita em parceria com nossos consumidores. Queremos ser uma marca próxima e verdadeira”, disse o diretor.

A produção da bebida teve início no mês de junho, na fábrica da Cervejaria Imigração, em Campo Bom. Ao todo, serão cinco rótulos: IPA, Blond Ale, Witbier, Weiss e Premium Lager, assinados pelo mestre cervejeiro Alfredo Ferreira, formado pela Doemens Academy da Alemanha.

O lançamento oficial será feito durante a Expoagas 2018, que ocorrerá de 21 a 23 de agosto, no Centro de Eventos da Fiergs. A previsão é de chegar ao mercado até o final do mês.

