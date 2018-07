Belo Horizonte é a capital do País com o melhor saldo entre contratações e demissões em junho de 2018, de acordo com dados do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados). O movimento na capital mineira ocorre no mês em que o País apresentou, pela primeira vez em 2018, um saldo negativo de vagas formais.

