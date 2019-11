Notas Brasil Belo Monte liga última turbina e inicia operação completa

Por Redação O Sul | 27 de novembro de 2019

O presidente Jair Bolsonaro participou, nesta quarta (27), em Vitória do Xingu (PA), da cerimônia de ativação da 18ª e última turbina da Usina Hidrelétrica de Belo Monte, a maior usina 100% brasileira, considerada a quarta maior do mundo. Com a inauguração oficial do empreendimento, que poderá operar com capacidade total, a quantidade média de geração de energia é de 4.571 MW.

