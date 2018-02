O presidente Michel Temer estaria sondando o nome de José Mariano Beltrame para o novo Ministério da Segurança Pública, que deve ser anunciado nas próximas semanas. Segundo fontes do Palácio do Planalto, o ex-secretário do setor no Rio de Janeiro e também delegado federal aposentado seria um “nome de impacto” que conta com o apoio de caciques do MDB.

Deixe seu comentário: