“Bem menininhas”: Seleção Brasileira Feminina está na reta final da preparação para Copa do Mundo

Por Bárbara Macedo*

Tá chegando! Nesta sexta-feira (7) começa a oitava edição da Copa do Mundo de futebol feminino na França e a Seleção Brasileira já está pronta para representar o país. Às vésperas do início da competição, as meninas brasileiras estão finalizando a preparação e ficarão em Portugal até amanhã (5), quando a equipe embarca em direção à França.

O Brasil vai em busca do seu primeiro título mundial e já deixa um turu turu aqui dentro. A Seleção canarinha está mais do que entrosada para disputa e resolveu demonstrar seu talento em outras áreas além do futebol. A zagueira Mônica soltou a voz e provou que é do time “raiz” quando se trata de gosto musical. A atleta divulgou um vídeo onde aparece tocando violão e cantando Sandy e Júnior com suas companheiras de equipe.

⚡ Esse vídeo da Seleção feminina deixou um turu-turu-turu em nosso peito <3 https://t.co/vDlY7P2z2j — Twitter Moments Brasil (@MomentsBrasil) June 4, 2019

E não para por aí: no último sábado (1), a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou as fotos oficiais da Seleção Brasileira Feminina e além da pose tradicional das equipes com toda comissão técnica para competição, as jogadoras resolveram fazer uma segunda foto, com as pernas cruzadas! A foto, além de linda, pode ser entendida como um simples gesto que afronta o pensamento antiquado de que futebol não é lugar de mulher. Quer equipe mais unida que essa?

Pela manhã, comissão técnica e jogadoras fizeram a foto oficial para a Copa do Mundo da França! 🇧🇷 #TRSeleçãoFemininaDia11 #GuerreirasDoBrasil pic.twitter.com/d3jwdiwUfF — CBF Futebol (@CBF_Futebol) June 1, 2019

A Seleção Brasileira estreia na competição no próximo domingo (9), contra a Jamaica, às 10h30, em Grenoble. O Brasil está no grupo C ao lado de Itália, Austrália e Jamaica. Na primeira fase, as equipes são dividas em seis grupos com quatro equipes. As duas melhores colocadas de cada grupo passam para as oitavas de final.

*Estagiária sob supervisão de Marjana Vargas.

Deixe seu comentário: