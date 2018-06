Bendita Terça do Rosario completa 4 anos

Na próxima terça-feira, dia 26 de junho, o Rosario Resto Lounge está em festa. O projeto fixo semanal “Bendita Terça” completa 4 anos de existência.

Para comemorar, o pub recebe, a partir das 22h30min, shows da dupla sertaneja Sullivan & Matheus e do cantor Tiago Ochoa. O DJ Residente Marco Fanfa se reveza com o DJ Felipe Pavão no comando das picapes, em sets preparados especialmente para a noite.

Os convidados poderão registrar os melhores momentos da festa com seus Smartphones, imprimir as fotos através do Hashprint e levar para casa como lembrança.

O Rosario Resto Lounge fica na Rua 24 de Outubro nº 1539, no Bairro Moinhos de Vento, em Porto Alegre. A casa abre às 19h e, até as 21h, haverá dose dupla de chopp e espumante. Ingressos entre R$ 20,00 e R$ 50,00.

