O Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo confirmou, em segunda instância, a sentença que manda um beneficiário da Justiça gratuita a pagar as custas processuais por ter faltado a uma audiência de instrução sem se explicar. “O objetivo é incentivar as partes [da ação] a manterem o compromisso ao movimentar a máquina do Judiciário”, frisou a juíza responsável.

