A marca italiana Benetton foi duramente criticada nesta quarta-feira (20) depois de publicar, com fins publicitários, uma imagem de imigrantes resgatados no Mediterrâneo pelo navio humanitário “Aquarius”. Uma das fotos mostra um grupo de imigrantes com coletes salva-vidas vermelho, confinado em um bote inflável em pleno mar Mediterrâneo. Na base da imagem, o logo Unites Colors of Benetton.